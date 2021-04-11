Ahmet Hakan spiker Hande Sarıoğlu'na köşesinden karşılık verdi: "Avam şahsa bulaştım"
Oryantal videosunu paylaştığı için işinden olan spiker Hande Sarıoğlu'na "Story şebeği" deyince tepki çeken gazeteci Ahmet Hakan, bir yazı daha kaleme aldı. Hakan bu kez Sarıoğlu için "Avam" ifadesini kullandı.
Gazeteci Ahmet Hakan, oryantal yaptığı videosunu sosyal medya hesabından paylaştığı için Habertürk'teki spor spikerliği görevini bırakmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu'na köşesinden yanıt verdi.
Hakan bugünkü köşe yazısında spiker Hande Sarıoğlu'yla ilgili olarak "Niye bulaştım ben buna? Bazen gerçekten çok lüzumsuz işlerle uğraşıyorum. Benim de yatacak yerim yok yani" dedi.
Ahmet Hakan şunları yazdı:
ORYANTAL yapan avam bir şahsa bulaştım.
“Spikere yakışmaz” falan diye ciddi ciddi kalem oynattım hakkında.
Bana neyse!
*
Fakat şahıs, bu minnacık bulaşmanın öyle bir tadını çıkardı ki...
Doyamadı bir türlü tadına.
Sürekli mevzu etti, ediyor.
*
Ben “banalitenin cazibesi” diye bir şeye inanırım.
Bazen kapılırım o cazibeye.
Fakat bu avam şahsın, öyle bir durumu da yok.
*
Niye bulaştım ben buna?
Bazen gerçekten çok lüzumsuz işlerle uğraşıyorum.
Benim de yatacak yerim yok yani
Oryantal dansı yaptığı videosunu sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra Habertürk'teki işinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Kimileri Sarıoğlu'nun ayrılığının perde arkasında Fatih Altaylı ile geçmişte yaşadığı gerilimin olduğunu iddia etmiş kimileri ise yönetimin kurumsal anlayışıla ters düştüğü için işinden olduğunu dile getirmişti.
Sarıoğlu kendisi hakkında yazı yazan ve 'story şebeği' ifadesini Ahmet Hakan'a önceki gün Ece Ereken'in Youtube kanalından çok sert bir yanıt vermiş "O ortamda olsaydı benimle dans ederdi, el şaklatırdı ağzının suyu aka aka" demişti.
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