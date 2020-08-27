Ahmet Hakan'a göre Fatih Portakal'ın ayrılığındaki nedenler

27 Ağustos 2020 Perşembe, 12:09

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ın Fox TV'den ayrılarak "emekli" oluşuna ilişkin yorumda bulundu.

Fatih Portakal'ın "muhalif lider"e dönüştüğünü öne süren Ahmet Hakan, muhalefetin görevini yapamadığını, iktidarın da baskın bir yapıda olduğunu, ayrılığın da bu durum üzerine gerçekleştiğini iddia etti.

Hakan'ın bugünkü yazısında "Haber sunucusunun muhalif lidere dönüşmesi" başlıklı o bölüm şöyle:

"BİR haber sunucusunun, neredeyse kendisine umut bağlanmış bir “muhalif lider” pozisyonuna gelebilmesi hangi düzenin ürünüdür?

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Cevap veriyorum:

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Şu üç ayaklı düzenin ürünü:

BİRİNCİ AYAK: Tarafgirliğe meyletmiş bir medya ortamı...

İKİNCİ AYAK: Hayli baskın ve güçlü bir iktidar yapısı...

ÜÇÜNCÜ AYAK: Etkisiz eleman bir muhalefet...





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Yani demem o ki...

İktidar bu denli baskın yapıda olmasa...

Muhalefet, muhalefet görevini doğru düzgün yapabilse...

Medya iktidarın ya da muhalefetin sözcülüğüne soyunmasa...

Emeklilikte yaşa takılanların memleketinde Fatih Portakal’ların bu kadar erken emekli olmasına da gerek kalmayacaktı."