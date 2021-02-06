Ahmet Hakan'dan üç siyasi parti liderini kızdıracak sözler: "Kurayım bir parti de ortak basın açıklaması yapayım"

06 Şubat 2021 Cumartesi, 09:44

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında muhalefetten siyasi parti liderlerinin görüşme trafiğini ele alırken küçümseyici ifadeler kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı görüşmelere işaret eden Hakan, "Şu işe bakın: Minnacık partiler, oyları binde iki bile olsa..." diye yazdı.

Hakan sözkonusu görüşmeler üzerinden yaptığı "değerlendirme"sinde, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin birçok siyasetçide “Kurayım bir parti de Kılıçdaroğlu ve Akşener’le ortak basın açıklaması yapayım” duygusu uyandırdığını öne sürdü.

Hakan'ın yazısında ilgil bölüm şöyle:

"BU İŞTE BİR TUHAFLIK VAR

ÖNCEKİ günkü tablo şöyleydi:

*

Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesi... Akşener-Babacan görüşmesi... Akşener-Davutoğlu görüşmesi...

*

Şu işe bakın:

Minnacık partiler, oyları binde iki bile olsa...

Liderlerle görüşüp ortak açıklama yapıyorlar.

*

Bana öyle geliyor ki...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi...

Birçok siyasetçide...

“Kurayım bir parti de Kılıçdaroğlu ve Akşener’le ortak basın açıklaması yapayım” duygusu uyandırıyor.

*

Pek yakında...

Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesine... Kılıçdaroğlu-Sarıgül görüşmesine... Ümit Özdağ-Akşener görüşmesine...

Tanık olursak hiç şaşırmayalım."