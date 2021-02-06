Ahmet Hakan'dan üç siyasi parti liderini kızdıracak sözler: "Kurayım bir parti de ortak basın açıklaması yapayım"
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni kurulan Gelecek ve DEVA Partisi ile Saadet Partisi için küçümseyici ifadeler kullandı. Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşen üç siyasi partinin liderlerinin "Kurayım bir parti de Kılıçdaroğlu ve Akşener’le ortak basın açıklaması yapayım" duygusuyla hareket ettiğini öne sürdü.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında muhalefetten siyasi parti liderlerinin görüşme trafiğini ele alırken küçümseyici ifadeler kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı görüşmelere işaret eden Hakan, "Şu işe bakın: Minnacık partiler, oyları binde iki bile olsa..." diye yazdı.
Hakan sözkonusu görüşmeler üzerinden yaptığı "değerlendirme"sinde, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin birçok siyasetçide “Kurayım bir parti de Kılıçdaroğlu ve Akşener’le ortak basın açıklaması yapayım” duygusu uyandırdığını öne sürdü.
Hakan'ın yazısında ilgil bölüm şöyle:
"BU İŞTE BİR TUHAFLIK VAR
ÖNCEKİ günkü tablo şöyleydi:
*
Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesi... Akşener-Babacan görüşmesi... Akşener-Davutoğlu görüşmesi...
*
Şu işe bakın:
Minnacık partiler, oyları binde iki bile olsa...
Liderlerle görüşüp ortak açıklama yapıyorlar.
*
Bana öyle geliyor ki...
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi...
Birçok siyasetçide...
“Kurayım bir parti de Kılıçdaroğlu ve Akşener’le ortak basın açıklaması yapayım” duygusu uyandırıyor.
*
Pek yakında...
Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesine... Kılıçdaroğlu-Sarıgül görüşmesine... Ümit Özdağ-Akşener görüşmesine...
Tanık olursak hiç şaşırmayalım."
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'istifa' yanıtı
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Bilal Erdoğan ortaklıktan ayrıldı
- Gerçekleşen kehanetleri içeren bir mektup ortaya çıktı
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Komünist belediye kâr etti
- Bulu'ya bu kez sayılarla sırtlarını döndüler
- İçişleri el koymuştu, dosya Danıştay'dan da döndü!
- Göbeklitepe yakınlarında metal blok bulundu
- Numan Kurtulmuş'tan o fotoğraf hakkında açıklama
Video Haberler
- Kaan ve Öztürk'ün ailelerine taziye ziyareti
- Polisten ‘Barışçıl eylem mi’ sorusu
- Boğaziçi için polis korna çalan araçlara ceza kesti
- Ankara'da Boğaziçi eylemine polis müdahalesi
- Beyoğlu’nda balkondan düşen kadını çanak anten kurtardı
- İstanbul'un göbeğinde film gibi soygun!
- Taksiyle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
- Yolcu otobüsünde 23 cins yavru köpek ele geçirildi
- İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
- FSM Köprüsü mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'istifa' yanıtı
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Bilal Erdoğan ortaklıktan ayrıldı
- Gerçekleşen kehanetleri içeren bir mektup ortaya çıktı
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Komünist belediye kâr etti
- Bulu'ya bu kez sayılarla sırtlarını döndüler
- İçişleri el koymuştu, dosya Danıştay'dan da döndü!
- Göbeklitepe yakınlarında metal blok bulundu
- Numan Kurtulmuş'tan o fotoğraf hakkında açıklama