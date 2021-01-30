Ahmet Hakan'dan vekillerin aşı önceliği için ikinci yazı

30 Ocak 2021 Cumartesi, 15:26

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, geçtiğimiz Perşembe günü köşe yazısında milletvekilleri için aşı önceliği isteyerek, “Söz konusu milletvekilleri olduğunda ortalığı ayağa kaldıranları hiç anlamıyorum. Milletvekilliği... Sosyalleşmeyi gerektirir... Halkla teması gerektirir... Yakın durmayı gerektirir... İç içe olmayı gerektirir... Bu sebeple korona açısından en riskli işlerin başında gelir milletvekilliği. Ne olur yani sayıları zaten çok sınırlı olan milletvekillerine aşıda öncelik tanınsa...” ifadelerini kullanmıştı.



Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında ise milletvekilleri için aşı önceliği talebini tekrarlayarak şu ifadeleri kullandı:

"SEVMEDİĞİM DÜŞMANLIK: MİLLETVEKİLİ DÜŞMANLIĞI

ŞU ana kadar...

Milletvekillerinin yaklaşık üçte biri virüse yakalandı.

Bu oran, sağlık çalışanlarından bile yüksek...

Milletvekilliği düşmanlığı, en sevmediğim düşmanlıktır.

Bir kez daha tekrar ediyorum:

Milletvekillerine aşılamada öncelik tanınmalıdır."



