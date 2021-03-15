Ahmet Hakan'ın yazısına Ayşenur Arslan yanıt verdi: Ahmet Hakan okumaz, izlemez birileri ona not verir

15 Mart 2021 Pazartesi, 14:13

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse yakalanmasının ardından, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Halk TV’de yayımlanan Medya Mahallesi programında gazeteciler Emin Çapa ve Ayşenur Arslan, Ali Erbaş’ın özel bir hastanede tedavi altında olduğunu söylediler. Ancak yayın sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan düzeltme yapılmasının ardından programda Ali Erbaş’ın Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığı duyuruldu.

AHMET HAKAN, İKİ GAZETECİYİ HEDEF ALDI

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cumartesi günkü köşesinde Ayşenur Arslan ve Emin Çapa’yı hedef aldı.

Hakan, şu ifadeleri kullandı:

“Halk TV’de izledim.

Ayşenur Arslan ve Emin Çapa, ‘Ali Erbaş, Amerikan hastanesinde tedavi görüyor’ palavrası üzerinden...

Ali Erbaş’a laflar saydırıyorlar.

- ‘Bu haber doğru mu acaba? Bir teyit etsek’ diye en küçük bir araştırma yapmaya bile tenezzül buyurmuyorlar.

- ‘Sosyal medyada her gördüğümüzün üzerine atlamayalım’ diye bir titizlenmeye gerek bile duymuyorlar.

- ‘Yalan çıkarsa rezil oluruz, mahcup oluruz, bizi tefe koyarlar’ diye bir kaygının zerresini bile taşımıyorlar.

Oysa her iki isim de yıllardır merkez medyada habercilik yaptı. İşin adabını, kuralını, ahlakını, gereğini hepimizden daha iyi bilirler. ‘Yalan haber’ vermenin, mesleki açıdan ne denli utanç verici bir şey olduğunun sonsuz farkındadırlar.

Peki nedir bu arkadaşlarımızı bu duruma sokup tanınmaz hale getiren?

Cevap veriyorum:

Siyasi iklim ve onun doğurduğu medya düzeni.

Bir kitleleri var. Onlara sesleniyorlar. Ve hepsinden önemlisi asla ve kata utandırılmayacaklarını biliyorlar.

Umudum yok ama yine de ‘Bu düzen değişmeli’ diyorum.

ARSLAN'DAN YANIT: AHMET HAKAN OKUMAZ, İZLEMEZ BİRİLERİ ONA NOT VERİR

Ahmet Hakan’ın yazısına Ayşenur Arslan, bugünkü programında yanıt verdi. Program sırasında yaşananlar aktaran Arslan, Ahmet Hakan’ın kendisiyle ilgili daha önceki yazılarını da hatırlattı.

Ayşenur Arslan şu ifadeleri kullandı:

“Ali Erbaş korona pozitifti. Hastaneye kaldırılmıştı. Biz bazı haberlere bakarak Emin'le birlikte dedik ki 'Koç'ların Amerikan hastanesine yatmış, neden şehir hastanesinde yatmamış' diye sorduk. Ahmet Hakan bu kadarını duymuş. İzlemiş demiyorum bakın duymuş. Çünkü Ahmet Hakan okumaz, izlemez. Birileri ona bir not verir. O nottan bir şeyler alır ve yazar. Ben alıştığım için biliyorum zaten bunları."

Arslan ayrıca “Biz yayındayken bir not iletti arkadaşlarımız. Bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Basın Danışmanı tarafından yalanlanmış. Biz anında bunu da duyurduk. 'Biz meğer yanlış bir şey söylemişiz öyle değilmiş' dedik. Evet, hata yaptık. Bir takım kaynaklardan, bazıları hakikaten güvendiğimiz kaynaklardı. Böyle söylemişti.” ifadelerini kullandı.

"Ahmet Hakan'ın benimle ilgili çok yalanı var" diyen Ayşenur Arslan, Hakan’ın eski yazılarını hatırlattı.