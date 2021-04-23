Kayserispor'da Beşiktaş maçı öncesi flaş gelişme

23 Nisan 2021 Cuma, 09:51

Kayserispor 3 sezondur formasını giyen ve takım kaptanları arasında yer alan Cristian Sapunaru’yu kadro dışı bıraktı. Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak sarı kırmızılı ekipte alınan bu kararı Rumen oyuncu kendisi duyurdu.

Sapunaru sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun gelecek planlarında olmadığını kendisine ilettiğini belirtti. Teknik ekibin kararına saygı duyduğunu belirten 37 yaşındaki savunma oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

AÇIKLAMA GELDİ

Sapunaru bu gelişme üzerine açıklama yaptı:

"Bu 3 buçuk yıl için teşekkür etmek istedim, burada kendimi evimde hissettim, kariyerimin güzel bir dönemiydi ve bana sunduğun tüm sevgi ve desteği takdir ediyorum! Hala 1 yıllık kontratım olduğunu biliyorum ama gelecekte ne olacağını kimse bilmiyor.. Kayserispor'un kaptanı olmaktan (kısa bir süre için bile olsa) ve tüm bu süreçte harika takım arkadaşlara sahip olmaktan onur duydum!