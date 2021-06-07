Ahmet Nur Çebi: "Biraz yumuşama ve hoşgörü istirham ettik"

07 Haziran 2021 Pazartesi, 20:29

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF ile Kulüpler Birliği binasında yapılan toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çebi, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çeşitli taleplerde bulunduklarını kaydetti:

"Kapsamlı, konuları içeren bir toplantı yaptık. Federasyon başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyeleri sağ olsunlar, sorunlarımızı dinlemek, alınmış olan kararlar üzerindeki mütalaalarımızı almak üzere bizi kırmayıp buraya kadar geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Sayın başkanımdan bugün talep ettiğimiz konular; yabancı sayısında bir sene daha erteleme, sıkıntılarımız var, aşamadık. Aslında baktığımızda belki de sahadaki 11 kişinin yabancı olması hoş bir tablo değil, kamuoyu bu konuda hemen hemen hemfikir ancak bunu pandemi döneminde aşamadığımızı ifade ettik."

"HOŞGÖRÜYE İHTİYACIMIZ VAR"

Çebi, sözlerine şöyle devam etti:

"İkincisi de, limitlerimiz konusunda Avrupa'da ülkemizi temsil edecek birçok takımımızın yaşadığı sorunlar. Bu limitler konusunda hoşgörüye ihtiyacımızın olduğunu, daha önce de belirttiğim gibi kendilerinden istirham ettik. Ve yayıncı kuruluşla ilgili olan konularımızı konuştuk.

Kendileri ile bunu değerlendireceğimizi, durumu ayın 9-10'una kalmadan netleştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü yapacağımız çalışmalar sizin (Nihat Özdemir) vereceğiniz kararlarla netleşecektir. Şu ana dek almış olduğunuz kararlarda biraz yumuşama ve hoşgörü istirham ettik. Teşekkür ederiz."