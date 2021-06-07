TFF'den flaş "yabancı" açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin yabancı sınırının bir sene daha ertelenme talebinin değerlendirileceğini kaydetti.
Kulüpler Birliği ile toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrasında önemli açıklamalar yaptı.
Nihat Özdemir, "Kulüplerimiz geçen yıl ertelenen yabancı sayısı kuralının 1 yıl daha bizden daha ertelenmesini istiyorlar. Biz bunu Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulumuzda değerlendirmeye alacağız." ifadelerini kullandı.
TFF Başkanı Özdemir, "Kulüplerimizin gelirleri harcama limitine 3'te 1 olarak yansıyordu. Bilançosu temiz olan kulüp 3'te 3, bilançosu gri olan kulüp 2/3, bilançosu kötü olan kulüp yine 1/3'ünü kullansın yönünde geri dönüşler aldık. Değerlendireceğiz." dedi.
Özdemir, "Kulüplerimiz limitlerin arttırılmasını istedi. Birçok ekonomik kayıpları oldu. Bunun değerlendirilmesini istediler, biz bunu da değerlendireceğiz." ifadeleriyle sözlerine devam etti.
Küme düşme ile ilgili açıklama yapan Nihat Özdemir, "Avrupa'da ülkeler 20 takımlı ligden 18'e düşmeye çalışıyor. Takvimler çok sıkışıyor, Türkiye Kupası için zaman bulamıyoruz. Biz 4 takım düşürmeye karar verdik. Bu konuyu değerlendireceğiz." diye konuştu.
Yayıncı kuruluşla ilgili hukuksal süreci başlatacalarını söyleyen Özdemir, "Yayıncı kuruluş son taksidini henüz ödemedi. Bugün son gündü. Bugünden itibaren hukuksal süreci başlatmış bulunmaktayız." dedi.
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