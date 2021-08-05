Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısı yaptı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi yeni sezon öncesinde taraftarlara çağrıda bulunarak "Koronavirüs aşılarınızı yaptırarak sağlıkla ve özenle tribünlerdeki yerlerinizi almanızı bekliyorum." dedi.
Beşiktaş dergisinin ağustos sayısında siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara hitap eden Başkan Çebi, "Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda futbolcularımız bu formalarla sahada mücadele ederken sizlerin de tribünde formalarınızı giyerek takımımızı destekleyeceğinizi biliyorum.
Sokakta, çarşıda, ofiste, vapurda, otobüste, dolmuşta yeni sezon formalarımızı giyerek gururla, başınız dik, alnınız açık dolaşın." ifadelerini kullandı.
İmkanı olan taraftarların, yeni sezon formalarını evlatlarına, arkadaşına hediye etmesi ricasında bulunan Ahmet Nur Çebi, "Yine imkanı olan taraftarlarımızdan yeni sezon formalarımızı imkanı olmayan taraftarlarımıza hediye edeceğini biliyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanını bayraklarımızla donattınız ve hep birlikte 'Türkiye Siyah Beyaz' dedik.
Şimdi de formalarımızı giyerek tribünleri siyah beyaz renklerle donatma zamanı. Bu vesileyle koronavirüs aşılarınızı yaptırarak sağlıkla ve özenle tribünlerdeki yerlerinizi almanızı bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"KULÜPLER DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALI"
Kulüplerin iradelerinin, menajerlerin inisiyatifine terk edilmesinin Türk futbolundaki finansal çıkmazın sebeplerinden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Başkan Çebi, "Aynı futbolcuya talip olarak futbolcunun gerçek değerinin üzerine çıkan ödemeler, kulüplerimizi finansal çıkmazların içine sokmuştur.
Futbolcu transferlerinde kulüplerin birbirleriyle sağlıklı iletişim ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum." yorumunu yaptı.
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