<p>Geçen sezon hücum hattında sergilediği başarılı performansla elde edilen çifte şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Cyle Larin için Fransa kulüpleri devreye girdi.</p>
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Geçen sezon hücum hattında sergilediği başarılı performansla elde edilen çifte şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Cyle Larin için Fransa kulüpleri devreye girdi.

<p>Ajansspor'un haberine göre Marsilya, Bordeux ve Rennes kulüpleri, Cyle Larin'i transfer etmek için nabız yokluyor.</p>
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Ajansspor'un haberine göre Marsilya, Bordeux ve Rennes kulüpleri, Cyle Larin'i transfer etmek için nabız yokluyor.

<p>Beşiktaş ise Larin için 8 milyon Avro bonservis bedeli istiyor.</p>
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Beşiktaş ise Larin için 8 milyon Avro bonservis bedeli istiyor.

<p>Kanadalı yıldız, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 45, milli takımda 9 olmak üzere toplamda 54 resmi maça çıkarken, 33 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.</p>
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Kanadalı yıldız, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 45, milli takımda 9 olmak üzere toplamda 54 resmi maça çıkarken, 33 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

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