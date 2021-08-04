Video Haberler
- Termik santrale yaklaşan yangın böyle görüntülendi
- Kardeşlerin şakalaşması kavgaya neden oldu
- CHP'li vekil çileden çıktı: Bu bir çaresizlik!
- Zeytinburnu'ndaki korkunç patlama kamerada
- Restoranda korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- Ukrayna'da bombalı eylem paniği!
- Taksiciler saldırmıştı! Sürücü eğitmeni o anlar anlattı
- Prof. Dr. Yavuz'dan korkutan sözler! Uyarılarda bulundu
- CHP'li vekilin içinde olduğu otomobil kaza yaptı
- Yanan ormanlar uçaktaki yolcu tarafından görüntülendi