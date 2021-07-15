Ahmet Nur Çebi'den Burak Elmas'a Rosier mesajı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 07:07

Dört büyük kulüp başkanının katıldığı programda transfer gündemi değerlendirildi.

Türk futbolunun problemlerinin ve federasyon ile yaşanan sorunların ele alındığı programda kulüplerin giderlerleri de masaya yatırıldı. Sözü alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımların aynı futbolcuya talip olmasının fiyat artırdığını söyledi; ''Ben bu programda birlik ve beraberliğimizin de kamuoyuna gösterildiğine inanıyorum. Asıl gelme nedenim oydu. Bu kolay kazanılmayan paraları, şu anda transfer döneminde birçok menajerin oyunlarına geliyoruz. Benden aldığı 1 lirayı, Ahmet Başkana 2 diyor''

'BİRBİRİMİZİN İLGİLENDİĞİ OYUNCULARLA İLGİLENİP FİYAT ARTIRMANIN ANLAMI YOK'

Bilindiği üzere spor basınına Galatasaray'ın Valentine Rosier ve Rachid Ghezzal ile ilgilendiği, Beşiktaş'ın da transfer gündemine Gedson Fernandes'i aldığı haberleri yansımıştı.

Başkan Çebi, aynı oyunculara talip olan kulüp başkanlarının birbiriyle iletişim halinde olması gerektiğini belirterek, ''Bu konuda Ali Bey’den gördüğüm destek için teşekkür ediyorum. Burak Bey de yeni geldi, aynısı olur diye ümit ediyorum. Ahmet Başkanla da aramızda öyle bir şey olmadı, olursa da paylaşacaktır bizimle. Tüm kulüp başkanlarından rica ediyorum, birbirimizin ilgilendiği oyuncularla ilgilenip fiyat artırmanın anlamı yok. Dünyada on binlerce futbolcu oynuyor, her birimize 1 futbolcu düşer, sağ bek de düşer, sol bek düşer'' diyerek sözlerini noktaladı.