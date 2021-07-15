Ahmet Nur Çebi'den Burak Elmas'a Rosier mesajı
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları, dün gece bir televizyon programına konuk oldu.
Dört büyük kulüp başkanının katıldığı programda transfer gündemi değerlendirildi.
Türk futbolunun problemlerinin ve federasyon ile yaşanan sorunların ele alındığı programda kulüplerin giderlerleri de masaya yatırıldı. Sözü alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımların aynı futbolcuya talip olmasının fiyat artırdığını söyledi; ''Ben bu programda birlik ve beraberliğimizin de kamuoyuna gösterildiğine inanıyorum. Asıl gelme nedenim oydu. Bu kolay kazanılmayan paraları, şu anda transfer döneminde birçok menajerin oyunlarına geliyoruz. Benden aldığı 1 lirayı, Ahmet Başkana 2 diyor''
'BİRBİRİMİZİN İLGİLENDİĞİ OYUNCULARLA İLGİLENİP FİYAT ARTIRMANIN ANLAMI YOK'
Bilindiği üzere spor basınına Galatasaray'ın Valentine Rosier ve Rachid Ghezzal ile ilgilendiği, Beşiktaş'ın da transfer gündemine Gedson Fernandes'i aldığı haberleri yansımıştı.
Başkan Çebi, aynı oyunculara talip olan kulüp başkanlarının birbiriyle iletişim halinde olması gerektiğini belirterek, ''Bu konuda Ali Bey’den gördüğüm destek için teşekkür ediyorum. Burak Bey de yeni geldi, aynısı olur diye ümit ediyorum. Ahmet Başkanla da aramızda öyle bir şey olmadı, olursa da paylaşacaktır bizimle. Tüm kulüp başkanlarından rica ediyorum, birbirimizin ilgilendiği oyuncularla ilgilenip fiyat artırmanın anlamı yok. Dünyada on binlerce futbolcu oynuyor, her birimize 1 futbolcu düşer, sağ bek de düşer, sol bek düşer'' diyerek sözlerini noktaladı.
Video Haberler
- Adana'da orman yangını
- Ölümden saniyelerle kurtuldular
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Turistlerin zor anları! Yardımlarına polis yetişti
- Ankara'da skandal görüntüler kameraya yansıdı
- CHP'li Kaya su sıkıntısı çeken mahallede isyan etti
- Başına gelmeyen kalmadı! Damada cenaze töreni yaptılar
- İki araç çarpıştı: 12 yaralı
- Korku dolu anlar! Annesini darbedip, silah doğrulttu
- Akaryakıt istasyonunda hayata döndürme mücadelesi
En Çok Okunan Haberler
- Akşener: Adayımız 13'üncü Cumhurbaşkanı
- İmamoğlu ve Yavaş, Sultan'ın tahtını sallıyor
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP'li yazardan Hilal Kaplan kararına çok sert tepki
- THK'de skandal! Milyonlarca liralık rant ortaya çıktı
- AKP'den Kayıp silahlar açıklaması
- Nedim Şener'e tazminat şoku!
- Aşı uygulamasında güncelleme yapıldı
- Sıla'ya şiddet davasında Ahmet Kural'a hapis cezası
- HDP ilçe binasına silahlı saldırı