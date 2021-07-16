Ahmet Nur Çebi'den Alex Teixeira açıklaması: Görüşüyoruz!

16 Temmuz 2021 Cuma, 18:48

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta yönetim güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Medyada çıkan haberlere göre; siyah beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi, Brezilyalı yıldızın transferi için bizzat devreye girdi.

Sergen Yalçın'ın eline güçlü bir kadro vermek isteyen Çebi yönetimi, Teixeira transferi için yoğun çaba sarf ediyor. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Çebi, transferle ilgili olarak ilk ağızdan, ilk kez konuştu.

"GÖRÜŞÜYORUZ"

Ghezzal transferinde yaşanan belirsizliğin ardından yıldız orta saha transferi için gaza basan Beşiktaş yönetiminin hedefinde Brezilyalı yıldız Teixeira ile var.

Teixeira ilgisini doğrulayan Çebi, "Görüşmelerimiz sürüyor. Şartlar üzerine konuşuyoruz" açıklamasında bulundu.

ALEX TEİXEİRA KİMDİR?



Alex Teixeira Santos, 6 Ocak 1990'da Brezilya'da dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinde başlayan Teixeira, altyapısından yetiştiği Vasco da Gama'da 2008'de A takıma yükseldi. Shakhtar Donetsk'in dikkatini çeken yıldız oyuncu, Ocak 2010'da 6 milyon Avro bonservis bedeliyle Ukrayna'nın yolunu tuttu. .

Shakhtar'da 6 yıl geçiren ve 222 maçta 89 gol, 25 asistle skora katkı sağlayan Brezilyalı, 2014/15 ve 2015/16'da gol krallığı yaşadı.

Sergilediği muhteşem performansla dünya devlerini peşine takan Teixeira, Shakhtar'da 5 Ukrayna Ligi, 4 Ukrayna Süper Kupa, 3 Ukrayna Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinin zirvesinde Çin'in yolunu tutan Brezilyalı, Şubat 2016'da Jiangsu Suning'e katıldı. Çin ekibinin bu transfer için kasasından tam 50 milyon Avro çıktı.



