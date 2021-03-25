Ahmet Yiğider’in ‘Intellect’ sergisi nisan ayında Rusya’daki Gallery Fine Art’ta açılacak

25 Mart 2021 Perşembe, 04:00

2017 yılından beri atölyesinde ürettiği eserlerini bu sergide sunacak. Sergide üç yıl boyunca doğada aradığı amorf ve karmaşık formlardan izole ettiği özellikle ölü ağaç kütlelerinden kopardığı boğumlarla eserlerini yarattı. Birçok farklı ölü ağaç türlerinden örneğin ardıç ağacı, armut, kayın, akasya ağacı gibi türlerle çalışmalarını yaptı.

Aslında bir mühendis olan Yiğider, çocukluğundan bu yana bilime, sanata ve doğaya duyduğu ilgisini yarattığı eserlerle sürdürüyor. Çok yönlü bir kimliği olan sanatçı, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde de dersler verdi, aynı zamanda marka yöneteciliği de yapıyor.

‘PRESTİJLİ BİR KURUM’

Yiğider, Rusya’da açılan sergiyle ilgili duygu ve düşüncelerini şu sözlerle anlatıyor: “Moskova, kültür, sanat ve mimari gibi birçok alanda dünyanın en köklü şehirlerinden birisi. Şehir özgün bir aura ve güçlü bir ruh barındırıyor. Gallery Fine Art ise hem tarihi ve sanatsal duruşu hem de kuruluşundan bugüne kadar temsil etmekte olduğu Rus çağdaş sanatı açısından çok önemli 100’ün üzerinde sanatçı ile oldukça saygın ve prestijli bir sanat kurumu. Bu anlamda Intellect sergisinin Gallery Fine Art Moskova’dan sergi daveti almasını önemli buluyorum.

Intellect sergisi 2017-2021 yılları arasında ürettiğim 14 heykeli kapsıyor. Sergiye de ismini veren Intellect serisindeki heykeller insanoğlunun gelişimine tarih ve zaman faktörünü de dahil ederek farklı açılardan bakmayı amaçlıyor. Diğer yandan ‘Detraktif Anatomiler’ diye tanımladığım ‘indirgenmiş’ anatomi deneylerimde çoğunlukla prizmatik ahşap formlarının üzerinde belirgin plastik müdahalelerle çalıştım. Bu heykellerimin büyük çoğunluğunda, tüm heykelin en önemli denge unsuru olarak fark edebileceğimiz negatif alanlar öne çıkıyor.”