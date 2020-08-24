Ai Weiwei’den Wuhan Belgeseli: 'CoroNation'

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:47

Weiwei'nin uzaktan yönettiği belgesel, Wuhan sakinlerinin karantinada yaşadığı dönemde kaydedildi.

Belgeselin bir sahnesinde, bir kurye çalışanı yaşadıkları bölgenin sınırlarından ayrılmaları yasak olan mahalle sakinlerine yaşamaları için gereken malzemeleri teslim ediyor; bir diğer sahnede ise bir doktor, ülkedeki geçici tedavi merkezlerinden birinde çalışmaya hazırlanırken koruyucu kıyafet giyerken görülüyor.

"CoroNatio"n için Vimeo'da kullanılan ifadelere göre filmde, sanatçı ve filmin yapımcısı Weiwei’nin sıkça eleştirdiği Çin hükûmetinin Covid-19'a karşı aldığı önlemler de mercek altına yatırılıyor.

Wuhan'da başlayan salgınla ilgili yapılan ilk uzun metraj belgesel olma özelliği taşıyan "CoroNation" Alamo On Demand Virtual Cinema veya Vimeo üzerinden kiralanabiliyor ya da satın alınabiliyor.

Coronation from Ai Weiwei Films on Vimeo.

Kaynak: Artfulliving