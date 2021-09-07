Ai Weiwei'nin İsviçre'deki hesapları kapatılıyor

Çinli sanatçı Ai Weiwei'nin kurduğu derneğin İsviçre merkezli Credit Suisse bankasındaki hesabının kapatıldığı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2021 Salı, 17:33
Ai Weiwei'nin İsviçre'deki hesapları kapatılıyor
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Çinli sanatçı Ai Weiwei, sosyal medya hesaplarından da yaptığı açıklamada, Credit Suisse'nin, derneğinin banka hesabını kapatma kararı aldığını açıkladı.

Ai, yaptığı açıklamada "Credit Suisse bunu, sabıka kaydı olan kişilerle ilgili tüm hesapları kapatmaya yönelik yeni bir politikaya uygun olarak yaptı" ifadelerini kullandı.

Ai, daha sonra Credit Suisse'in 24 Haziran'da kendisini arayarak 2016'da kurduğu ifade özgürlüğü ve sanat vakfına ait hesabın 'en kısa sürede' kapatılacağını söylediğini belirtti.

Bankadan ise konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Bunun yerine banka yönetimi daha önce benzer bir olayda Banka yönetimi, “Müşteri ilişkilerimizle ilgili iddialara yanıt vermiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Sputnik 


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