Aile boyu Wushu skandalı: Bir yenisi daha eklendi....

24 Haziran 2020 Çarşamba, 14:48

Türkiye Wushu Federasyonu’nun (TWF) usulsüzlüklerine bir yenisi eklendi.

TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün eşi ve aynı zamanda Ulusal Takım antrenörü olan Fatma Akyüz, 21-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Tai Chi Şampiyonası’na veteran kadın kategorisinde katılan tek sporcu oldu ve şampiyon ilan edildi.

BirGün'den Eren Tutel'in haberine göre, Fatma Akyüz’ün, turnuvada hakem olarak görevlendirildiği de öğrenildi.

TALİMAT YASAKLIYOR

TWF’nin belirlediği talimatlar, Fatma Akyüz’ün turnuvalara sporcu olarak katılmasını yasaklıyor.

Federasyonun hakem talimatının yedinci maddesinin ‘e’ bendinde şu ifadeler yer alıyor:

“Kendi branşında spor kulüplerinde faal antrenör olmamak, Aktif sporculuk dönemini bitirmiş olmak, kesinlikle sporcu çalıştırıcı durumunda olamamak.”

Fatma Akyüz’ün aynı turnuvaya hem hakem hem de sporcu olarak katılmasının yanı sıra ulusal takım antrenörü olması, pek çok kuralı birden ihlal ettiğini gösteriyor.