Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’a Kadın Örgütleri’nden tepki: Muhalefet etmek yerine cinayetleri durdurun

15 Eylül 2020 Salı, 02:00

Kadın kuruluşları, “Bakanlık bizim çalışmalarımızı yok sayamaz. İntihara da kadın cinayeti diyorlar tartışması yürütmek yerine, şeffaf bir biçimde bu istatistikleri yayımlasınlar. Bize muhalefet etmek yerine cinayetleri durdursun” görüşünü dile getirdi.

‘ŞEFFAF BİR BİÇİMDE BU İSTATİSTİKLERİ YAYIMLASINLAR’

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden, Türkiye’de resmi kurumların kadın cinayetleri verileri hakkında açıklama yapmadığını vurgulayarak “2009’da Adalet Bakanlığı’nın veri paylaşımı, 2002’den 2009’a kadar yüzde 1400’lük bir artış olduğunu göstermişti. Bu çok önemli bir istatistikti, büyük tepki doğurdu ve kendileri de pişman olmuş olsalar gerek ki bir daha istatistik paylaşmadılar. 2019’da Polis Akademisi, 2016 - 2018 istatistiklerini paylaştı, 3 yılda 932 kadın cinayeti olduğu belirtiliyordu. Sayılar yüksek olduğundan istatistik paylaşmaktan özenle kaçınıyorlar, bu verileri toplayanların yayımlamasını da bu yüzden istemiyorlar” diyerek tepki gösterdi.

İntihar diye nitelendirilen eylemlerin etkin araştırılmadığını dile getiren Erden, Şule Çet ve Nadira Kadirova’yı anımsatarak şöyle konuştu:

“Doğrudur, her kadın intiharı kadın cinayeti değildir ama Bakan’ın açıklamaları kendi politik çıkarlarını kollayan bir açıklamadır. Niyetlerini bildiğimiz için, kadınları koruma konusundaki sicilleri ortada olduğu için Bakana hak vermek mümkün değil. Üstelik, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre bir insan intihar etmiş olsa dahi, bir ölümün tabii sebeplerden ileri gelmediği şüphesini veren emareler varsa sebebi araştırılmalıdır, nitekim kamuoyunun baskısı sonucu kapatılması engellenen dosya örneklerinde intihar olduğu iddia edilen eylemlerin cinayet olduğu ortaya çıkmıştır. İntihara da kadın cinayeti diyorlar tartışması yürütmek yerine, şeffaf bir biçimde bu istatistikleri yayımlasınlar, o zaman oturup tekrar tartışalım” diye konuştu.

‘BAKANLIK, BİZİ YOK SAYAMAZ’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyesi Dilber Sünnetçioğlu, Bakan’ın açıklamalarını yadırgadığını belirterek şu görüşleri dile getirdi: “Platform olarak senelerdir kadın cinayeti verilerini büyük bir titizlikle tutuyoruz. Burada kadın cinayetleriyle şüpheli ölümleri ayrı ayrı raporluyor ve bunu açıklamalarımızda da belirtiyoruz. Verilerimizi de kadınların kimliklerini de açıklıyoruz. İnsanlar kadın cinayeti kavramını bile dile getirmezken biz kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele ettik. Adliye koridorlarında, meydanlarda haklı mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Ta ki bir kadın kardeşimiz daha öldürülmeyene dek. Bakanlık bu konuda bizim çalışmalarımızı yok sayamaz. Bunun yerine kadın cinayetlerini önleme, şüpheli ölümleri aydınlatmak kayıp kadın kardeşlerimizi bulmak için çalışmalar yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da bakanlığın görevi zaten. Hiçbir kadın kardeşimiz asla yalnız yürümeyecek.”