Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ‘Atm memurları’ iddiası
AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur’un, Çalışma Bakanlığı’na bağlı ALO 170 hattı çağrı merkezinde 4 ay önce mevzuat uzmanı olarak çalışmaya başladığı ve işe gitmeden 6 bin TL maaş aldığı iddia edildi. Merkezdeki bir uzman, “Esnek çalışma diyecekler ama herkesin koşulları aynı. Hem işe gelmiyor hem diğerlerinden fazla ücret alıyor” dedi.
AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur’un, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı ALO 170 hattı çağrı merkezinde 4 ay önce mevzuat uzmanı olarak çalışmaya başladığı ve işe gitmeden 6 bin TL maaş aldığı iddia edildi.
Batur ile aynı işyerinde çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir çağrı uzmanı, “Esnek çalışma olarak düşünülebilir ancak aynı şirkette biz de çalışıyoruz. Hem işe gelmiyor hem diğer çalışanlardan fazla ücret alıyor. Bu kabul edilebilir değil” dedi.
‘İŞE HİÇ GELMİYORLAR’
Ahmet Batur’un işe alındığını Ankara’daki arkadaşlarından öğrendiklerini belirten çağrı uzmanı, “Batur’un işe girişi 4 ay önce yapılmış. Biz işe başladığını da şirketin Ankara’daki çalışanlarından öğrendik. Kütahya’daki şirkette ise işe girdiğini sadece 1-2 birim yöneticisi biliyor. Kendisini kimse görmedi, işe gelmiyor ve maaş alıyor. Bu belki esnek çalışma olarak düşünülebilir ancak aynı şirkette biz de çalışıyoruz. Bazı pozisyondaki çalışanlar 2 hafta işe gelirken 1 hafta gelmiyor ya da mevzuat uzmanları belirli bir vardiya ile çalışıyorlar. Ama Batur hiç gelmiyor. AKP’ye hizmet ediyor diye işe girişi yapıldı ve maaş alıyor. Bu kabul edilebilir değil” diye konuştu.
Ankara’da 1500 kişinin çalıştığını bunlardan 600’ünün düzenli maaş aldığı yönünde bilgilerinin olduğunu ileri süren çağrı uzmanı, “Oradaki arkadaşlar 800 kişinin hiç işe gitmeden maaş aldığını ve çoğunun AKP’de görev yapan ya da AKP’nin üst düzey yöneticilerinin, bürokratlarının yakını olduğunu söylüyorlar. Birim yöneticisi her lokasyonda 1 tane varken Ankara’da bu konumda olarak danışmanlık yapan yaklaşık 200 kişi var ve bu birim yöneticilerinin maaşları 12-13 bin TL civarında. Geziyorlar ve maaşlarını kurum ödüyor. Kaç yere dilekçe yazdık ama sonuçsuz kaldı. Biz çalışanlar olarak haksızlık istemiyoruz. Muhalefet partileri bunları araştırarak üzerine gitmeli” ifadelerini kullandı.
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