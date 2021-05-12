Aile reisinin işsiz olduğu hanelerde 1 milyon 850 bin çocuk yaşıyor

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin MYK gündemine sunduğu bilgi notunda, “Son TÜİK Aile İstatistikleri verileri, ülkede günden güne artan çocuk yoksulluğunu gözler önüne seriyor. 2020 verilerine göre, aile reisinin işsiz olduğu hanelerde 0-17 yaş arası 1 milyon 850 bin çocuk yaşıyor. 2016’da 1 milyon 476 bin olan bu rakamın 2020’de 1 milyon 850 bine çıktığı görülüyor. Bir başka deyişle son 5 yılda hanehalkı reisinin çalışmadığı ailelerde yaşayan çocuk sayısındaki artış yüzde 25 oranında” dedi.

Ağbaba, TÜİK verilerinde bir başka dikkat çekici ayrıntının ise hiçbir geliri olmayan hanelerdeki çocuk sayısı olduğunu kaydederek, “Hem anne hem babanın çalışmadığı hanelerde yaşayan çocuk sayısının toplam çocuk nüfusuna oranı yüzde 14,4. Bu oran 2019’da yüzde 12, 2018’de ise yüzde 9,5’ti. Son üç yılda hiçbir çalışanı olmayan hanelerde yaşayan çocuk sayısında yaşanan artış oranı yüzde 4,9. 2020 sonunda Türkiye nüfusunun 22 milyon 750 bin 657’sini çocuklar oluşturdu. Bu durumda Türkiye’de ailede hiçbir çalışanı olmayan çocuk sayısı 3 milyon 276 bin” değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK verilerine göre, son bir yılda bebek mamasında yüzde 12,25, çocuk bezinde yüzde 10 ve gıda ürünlerinde yüzde 30’ları aşan fiyat artışlarının çocukların bakım ve beslenmesini zorlaştırdığını kaydeden Ağbaba, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre; Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 2020 yılında 220 bin 22. Bu rakam 2019 198 bin 907’idi.