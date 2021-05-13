Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan sosyal yardım açıklaması

13 Mayıs 2021 Perşembe, 11:38

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdiklerini bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını belirtti. Yardımları hızlı ve etkin bir şekilde hak sahiplerine ulaştırdıklarını vurgulayan Yanık, "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, 1100 lira tutarında, yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik. Ayrıca 2022 Sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları bu süreçte hak sahiplerine teslim edildi. Bu kapsamda ise 1,4 milyon vatandaşımıza 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık" ifadelerini kullandı.

Ödemelerinin ihtiyaç sahibi hanelerin banka hesapları ve PTT Kartlarına yatırıldığını aktaran Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunmayan veya PTT Kart kullanmayan ihtiyaç sahiplerine ise ödemelerin Vefa Destek Grupları aracılığıyla konutlarında ulaştırıldığını vurguladı.

Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemelerinin salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere, herhangi bir başvuru gerekmeksizin yapıldığına işaret etti.



