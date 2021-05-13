Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan sosyal yardım açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2,2 milyar destek ödemesi yapıldığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdiklerini bildirdi.
Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını belirtti. Yardımları hızlı ve etkin bir şekilde hak sahiplerine ulaştırdıklarını vurgulayan Yanık, "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, 1100 lira tutarında, yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik. Ayrıca 2022 Sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları bu süreçte hak sahiplerine teslim edildi. Bu kapsamda ise 1,4 milyon vatandaşımıza 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık" ifadelerini kullandı.
Ödemelerinin ihtiyaç sahibi hanelerin banka hesapları ve PTT Kartlarına yatırıldığını aktaran Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunmayan veya PTT Kart kullanmayan ihtiyaç sahiplerine ise ödemelerin Vefa Destek Grupları aracılığıyla konutlarında ulaştırıldığını vurguladı.
Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemelerinin salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere, herhangi bir başvuru gerekmeksizin yapıldığına işaret etti.
Video Haberler
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
- Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
- İsrail’i protesto için İstanbul’da araçlarını yaktılar
- TRT Arabi muhabiri saldırıya canlı yayında yakalandı
- Gölete düşen kediyi boğulmaktan kurtardı
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi?
- Mehmet Ağar özür diledi
- AKP'den Peker'in yayınladığı videolarla ilgili açıklama
- Gülen'in gönlünü almak için Pensilvanya'ya adam gönderdi
- Başarır, Peker’e sağlanan korumanın belgesini paylaştı
- Mafya çatışmasında öldürüldü, fotoğrafları dikkat çekti
- Peker'in iddiaları üzerine Soylu'dan açıklama
- AKP ve MHP'nin oylarında hızlı düşüş
- Esnaf anketinde Millet İttifakı sürprizi
- Soylu, Peker'in işaret ettiği kişinin nikâh şahidi çıktı