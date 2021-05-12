PTT önünde destek için sıra bekleyen yurttaşlar isyan etti: Böyle bir hükümet olmaz
Bin 100 lira pandemi desteği almak için PTT önünde uzun saatler boyunca sırada beklemek zorunda kalan yurttaşlar isyan etti.
17 günlük tam kapanma kararı alınmasının ardından 2 milyonu aşkın haneye bin 100 TL destek yapılacağı açıklanmıştı.
Açıklamanın ardından tam kapanmaya rağmen PTT şubeleri önünde uzun sıralar oluştu.
Bekleyişinin nedeni ise; sosyal yardım ödemeleri, kısa çalışma ödeneği ve emeklilere verilecek bayram ikramiyesi.
80 yaşında PTT önünde bekleyen Arzu teyzenin de, yarım gün çalışan kuryenin de, desteği nasıl alacağız diye bastonuyla gelen teyzenin de derdi aynı: Geçinememek...
"BÖYLE BİR HÜKÜMET OLMAZ"
Geçinemediğini belirten yurttaşlardan biri, "Ben kaç kere geldim başvurdum devlet şimdiye kadar destek vermedi. İsteyene veriyor, isteyene vermiyor. Böyle bir hükümet olmaz. Biz Cumhurbaşkanın'dan destek bekliyoruz başka da bir şey beklemiyoruz. Bütün devletlere bakıyoruz herkes kendi halkına yardımcı oluyor ama bizim devletimiz bize destek çıkmıyor. Ağlayasım geliyor ama ağlayamıyorum. Kendimi zor tutuyorum, çünkü bazı kadınların ayaklarının üzerinde durması gerekiyor. Benim çocuklarım yetim, ben çocuklarıma bakmak zorundayım. Çocuklarım da okuyor, okumazlarsa benim gibi buralarda çürüyüp gidecek" ifadelerini kullandı.
Kameraman: İsmail Bayraktar
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