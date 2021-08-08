Ajanslar tutuklandı diye servis etti, Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun serbest bırakıldı
Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anadolu Ajansı (AA), Demirören Haber Ajansı (DHA), İhlas Haber Ajansı (İHA) Erol Uygun'un tutuklandığı yönünde haber servis etmişti.
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Erol Uygun, Ankara adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Erol Uygun, 1 ay konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AJANSLAR 'TUTUKLANDI' DİYE SERVİS ETTİ
Dün Erol Uygun'un tutuklanmasına ilişkin Anadolu Ajansı tarafından servis edilen haber saatler sonra, ''Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı başlıklı haberimizde "tutuklandı" ifadesi sehven yer almıştır'' ifadesi kullanılarak düzeltme geçildi.
İHA VE DHA SESSİZ KALDI
Öte yandan Erol Uygun'un, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama’ suçundan tutuklandı haberini servis eden DHA ve İHA haber ajansları herhangi bir düzeltme geçmeyerek, bugün Erol Uygun'un serbest bırakıldığını servis etti.
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