Ajax, şampiyonluk kupasını eritip taraftara dağıttı
Hollanda’da şampiyon olan Ajax, tribünlerde yer alamayan taraftarları için kupayı eritip, minik yıldızlar haline getirerek taraftarına dağıttı.
Hollanda Eredivisie Ligi'nde şampiyon olan Ajax bir ilke imza attı.
Pandemi dolayısıyla bu sezon taraftarlarıyla birlikte maçlarda ve şampiyonluk kutlamasında yer alamayan Ajax kulübü, bu sezon kazandıkları şampiyonluk kupasını eritip, minik yıldızlar yaparak kombine alan taraftarlarına gönderdi.
Ajax, bu olayı sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla taraftarlarına bildirdi.
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