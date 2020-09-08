Akademisyen Cenk Yiğiter AYM kararının ardından avukatlık için baroya başvuracak

OHAL KHK’si ile Ankara Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesindeki görevinden ihraç edilen Dr. Cenk Yiğiter, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının hatırlatarak avukatlık stajına kaldığı yerden devam edebilmek için başvuruda bulunacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2020 Salı, 17:00
Akademisyen Cenk Yiğiter AYM kararının ardından avukatlık için baroya başvuracak
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Yiğiter, “Anayasa Mahkemesi bugün, KHK’lilere avukatlık yaptırılmamasının hak ihlali olduğuna yönelik iki bireysel başvuru kararını Resmi Gazete’de yayınlandı. Biraz sonra bu kararlarla birlikte Ankara Barosu ‘na avukatlık stajımın kaldığı yerden devamı için başvuruda bulunacağım” dedi. AYM, serbest avukatlık yapmaları engellenen avukatların özel hayata saygı hakkının ve adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.

Yiğiter, daha sonra başvuru dilekçesini Baro’ya ilettiğini belirtti.

Dr. Cenk Yiğiter, OHAL KHK’si ile kamu görevinden ihraç edildikten sonra Ankara Barosu’na avukatlık stajı için başvurmuş, stajını tamamlamak üzereyken kamu görevinden çıkarılmış kişilerin avukatlık yapamayacağı öne sürülmüştü. Yiğiter bu nedenle stajını tamamlayamamıştı.


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