Akademisyen Cenk Yiğiter AYM kararının ardından avukatlık için baroya başvuracak
OHAL KHK’si ile Ankara Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesindeki görevinden ihraç edilen Dr. Cenk Yiğiter, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının hatırlatarak avukatlık stajına kaldığı yerden devam edebilmek için başvuruda bulunacağını açıkladı.
Yiğiter, “Anayasa Mahkemesi bugün, KHK’lilere avukatlık yaptırılmamasının hak ihlali olduğuna yönelik iki bireysel başvuru kararını Resmi Gazete’de yayınlandı. Biraz sonra bu kararlarla birlikte Ankara Barosu ‘na avukatlık stajımın kaldığı yerden devamı için başvuruda bulunacağım” dedi. AYM, serbest avukatlık yapmaları engellenen avukatların özel hayata saygı hakkının ve adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.
Yiğiter, daha sonra başvuru dilekçesini Baro’ya ilettiğini belirtti.
Dr. Cenk Yiğiter, OHAL KHK’si ile kamu görevinden ihraç edildikten sonra Ankara Barosu’na avukatlık stajı için başvurmuş, stajını tamamlamak üzereyken kamu görevinden çıkarılmış kişilerin avukatlık yapamayacağı öne sürülmüştü. Yiğiter bu nedenle stajını tamamlayamamıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Paçavra, ahlaksız
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- FETÖ'den ihraç edildi
- FETÖ kaymakamları
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti
Video Haberler
- Türkiye’deki gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' görüntülendi
- Canlı yayında haber sunduğu sırada ekrana yansıdı
- Cesedi vinçle çıkartıldı
- Markete yarı çıplak girdi! Taciz edip kan döktü
- Adnan Oktar ve 'kediciklerin' kaçma anı
- İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında Atatürk tepkisi!
- Motosikletlinin ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
- Evlilik teklifi cezayla bitti
- Taksim'de insanlık ölmüş dedirten olay
En Çok Okunan Haberler
- Paçavra, ahlaksız
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- FETÖ'den ihraç edildi
- FETÖ kaymakamları
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti