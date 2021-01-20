Akar ‘Gereği yapılacak’ dedi ancak Özel Kuvvetler’e de sahte ürün gitmiş

20 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB), ağır yaralanmalarda kan kaybını önlemek amacıyla askeri birliklerde kullanılmak üzere aldığı ve sahte olduğu ortaya çıkan patentli abdominal turnikesinden Özel Kuvvetler Komutanlığı’na (ÖKK) da gönderildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet, Sağlık Bakanlığı’nın “işe yaramayacağı” ve “yan etkileri nedeniyle sahada kullanılmasının uygun olmayacağı” uyarılarına karşın Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) talebiyle TSK’nin kullanması için 15 bin adet “kanama durdurucu ürün” aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise “Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa arkadaşlarımız gerekli emirleri, talimatları aldılar; bunun gereğini yapacaklar” demişti.

Akar’ın açıklamasından kısa bir süre sonra ise SSB’nin, bu kez de ağır yaralanmalarda kan kaybını önleyen patentli abdominal turnikenin sahtesini satın aldığı ve söz konusu ürünün TSK’nin envanterine girdiği ortaya çıkmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “sahte ürün” olduğu ortaya çıkan kan durdurucu turnikenin 960 adetinin halen Etimesgut Sağlık Depo Komutanlığı’nda bekletildiğini ve iki hafta önce Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın bu üründen 225 adet teslim aldığını iddia etti.

Emir, sahne ürünün kullanımına devamın başta SSB olmak üzere MSB ve TSK içerisinde belli kişilerin bir firma lehine koruma ve kollama faaliyetinin yürüttüğü izlenimini doğurduğunu kaydetti. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu ancak hâlâ soruşturma başlatılmadığını, bu durumun şüpheleri daha da artırdığını aktaran Emir, “Milli Savunma Bakanı’ndan Meclis’te dile getirmiş olduğu sözlerinin arkasında durmasını, bu skandallarla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatmasını ve bir an önce sonuçlarını da kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz” dedi.

‘KİM ONAY VERDİ?’

Konuyu Meclis’e taşıyan ve Akar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi de veren Emir, şu soruları yöneltti: “Böylesine hayati bir ürünün sahtesi, TSK envanterine nasıl girmiştir? Buna onay verenler kimlerdir? Bu kişiler hakkında soruşturma başlatmayı düşünmekte misiniz? Söz konusu ürünün sahte olduğu bilinmesine ve bu iddiaların dillendirilmesine rağmen neden hâlâ ürünün dağıtımına devam edilmektedir? Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda ürünün tedarikine onay veren yetkililer kimlerdir? Etimesgut Sağlık Depo Komutanlığı’nda bekletilen sahte ürünlerle ilgili nasıl bir tasarruf düşünülmektedir?”