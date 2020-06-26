Akarca’da balıkçı barınağı isyanı

26 Haziran 2020 Cuma, 09:21

İzmir’in tatil beldesi Seferihisar’ın Akarca sahiline kurulmak istenen balıkçı barınağının doğaya, canlılara zarar vereceğini söyleyen bölge sakinleri planın iptal edilmesi için dava açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3’u¨ncu¨ Bölge Mu¨du¨rlu¨ğu¨, Akarca bölgesinde balıkçı barınağı yapmak için çalışma yaptı. İzmir Valiliği’nce “ÇED gerekli değildir” raporları verilmesi ardından projelendirme yapıldı. Mavi Bayraklı plaj ve fokların barınma yerlerinin bulunduğu alanda balıkçı barınağı yapılmasına tepki gösteren çevreci avukat Şehrazat Mercan, “Seçilen yer bu iş için doğru değil. Yurttaşlar bu projeden çok rahatsız. Balıkçı barınağı planının iptali için dava açtık” dedi. Barınağın yerinin yanlış olduğunu belirten bölge sakinleri ise “Deniz kirliliği oluşacak ve deniz altındaki canlı yaşamı etkilenecek” diye konuştu.

İMZA KAMPANYASI

Yurttaşlar tarafından, online imza kampanyaları platformu “change.org” sitesi u¨zerinden başlatılan “Balıkçı barınağı Akarca’yı mahvedecek. Akarca halkındır” adlı kampanya başlatıldı. Kampanyada, bölgenin fok yaşam alanları içerisinde yer aldığı, mavi bayraklı plaj olduğu ve barınağın doğal yaşama zarar vereceği göru¨şleri bildirildi.

NELER YAPILACAK?

Proje kapsamında yapılacak olan ana dalgakıranın boyu 650 metre, tali dalgakıran boyu 195 metre olacak. Bu¨yu¨k balıkçı teknelerinin yararlanabileceği 8x100 metre boyutunda 3 adet iskele ile 25 metre uzunluğunda bir çekek yapılması da planlandı. 3 iskeleden 100 balıkçı teknesi yararlanacak.