Akar'dan tepki: Bu tacizdir...
Bakan Akar, Yunanistan'ın son dönemde ilan ettiği NAVTEX'ler için "Üç ayda onlarca NAVTEX ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil" diye tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın son dönemde ilan ettiği NAVTEX’lere ilişkin tepki gösterdi.
Bakan Akar, "Bu konu da komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte. Üç ayda onlarca NAVTEX ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil. İyi komşuluk ilişkilerine son derece aykırı bir şey." dedi.
Akar, sözlerinin devamında Atina yönetimi için "AB’ye sırtını dayıyor. Muhatapları olan Türkiye ile görüşerek bir yerlere varmak yerine AB’den, başka kapılardan medet umuyorlar. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmüş olmaları lazım.
Türkiye’nin ortağı olduğu F-35’lerle ilgili kararın doğru, makul, mantıklı, uluslararası hukuka, ekonomik ve ticari kurallara uygun olmadığını da tekrar söylüyoruz. Umuyorum, dostlarımız, müttefiklerimiz bu yanlışlarından döneceklerdir." ifadelerini kullandı.
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