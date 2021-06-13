Akaryakıtta yeni ÖTV artışı yolda

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Akın’ın hesabına göre yılın ilk dört ayında akaryakıttan ÖTV geliri 14.9 milyar lira oldu. Bunun vergi gelirlerine oranı yüzde 4.5. Oysa vergi gelirleri içinde akaryakıttan ÖTV gelirinin payı 2017’de yüzde 12.3, 2018’de yüzde 8.9, 2019’da yüzde 9.1 ve 2020’de yüzde 8.3’tü.

Son 1.5 yıldır uygulanan “Eşel Mobil Sistemi” ve salgın bu düşüşün temel gerekçeleri arasında yer alıyor. Ancak geçen yıl elde edilen yüzde 8.3’lük payın, bu yıl ilk dört ayda yüzde 4.5’e inmesi soru işaretleri yaratıyor. Akın’a göre düşüşün en büyük nedeni yaşanan ekonomik buhran. Ekonomide yaşanan daralma nedeniyle akaryakıt tüketimi düştü.

Yine Akın’a göre 2014-2020 arasında akaryakıttan ÖTV gelirinde hedefe ulaşma oranı yüzde 97 oldu. 2021 için akaryakıttan ÖTV geliri hedefi ise 75.6 milyar lira. Dört aylık veriler yıllık hedefin gerçekleşme oranının ancak yüzde 59.4 olacağını gösteriyor. Eğer yıllık hedefe ulaşılacaksa sekiz ayda her ay ortalama 7.5 milyar lira vergi toplanması gerekiyor. 20 Mayıs’taki ÖTV artışı bu hedefin yakalanması için yeterli görünmüyor. İktidarın bütçedeki hedefe ulaşması için ya yeni ÖTV zammı yapması ya da düşen tüketimi 2 kat artırması gerekiyor.