Akbank Kısa Film Festivali: En iyi kısalar aranıyor

25 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 17. Akbank Kısa Film

Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” 35 bin TL, Uluslararası Yarışma bölümünde “En İyi Uluslararası Film” ise 5 bin dolar ile ödüllendirilecek.

Festival, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”,

“Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif” “Özel Gösterim”, ve “Forum” ile yurtiçi ve yurtdışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 22 Mart - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.