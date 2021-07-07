SON DAKİKA | Akbank'ta son durum: Akbank'tan yeni açıklama geldi

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:32

Akbank müşterileri yaklaşık 34 saattir mobil bankacılık ve ATM’lerden işlem sağlayamıyor.

Bankadan yapılan ilk açıklamada hizmet kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

Akbank tarafından yapılan yeni açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz.

Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz.”