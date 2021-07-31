Akbelen ormanı için yurttaşların direnişi sürüyor
Akbelen ormanında yapılmak istenen maden ocağına karşı çadır eylemi 15. gününde.
Muğla Milas’a bağlı İkizköy sakinlerinin, Akbelen ormanında ağaçların maden ocağı için kesilmesini engellemek amacıyla başlattığı çadır eylemi, 15. gününe girdi.
Doğa koruyucularına her yaştan onlarca çevreci ve STK destek verirken Türkiye genelinde süren orman yangınlarına karşı duyarlı olunması istendi. Sosyal medya üzerinden de kampanya başlatan doğaseverler, “Alanda sigara, semaver, tüp kullanmayalım. Ağaçların kesilmesine izin vermeyeceğimiz gibi yanmasına da izin vermeyelim” dedi.
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