Köylüler, Akbelen Ormanı’nı korumak için direniş ve nöbet başlattı
Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde Akbelen Ormanı’nda ağaçları keserek kömür madeni açmak isteyen şirkete karşı İkizköylülerin direnişi aylardır sürerken, cumartesi günü sabah saatlerinde ekipler ağaçları kesmeye başladı.
Akbelen Ormanı’nda YK Enerji A.Ş maden açık ocak işletme izni için Orman Genel Müdürlüğü’ne müracaat ederek izin aldı. Karara karşı çıkan köylüler aylardır iznin iptal edilmesini için eylemler yaptı, dava açtı. Açılan davada bilirkişi görevlendirildi ve bayram sonrası alanda inceleme yapılarak raporun mahkemeye sunulmasına karar verildi. Doğayı, çevreyi korumak için mücadele eden köylüler önceki gün sabah şirkete ait ekiplerin ağaçları kestiğini görünce şoke oldu. 100’e yakın ağacın kesildiğini gören köylüler engel oldu. Tepkilerin ardından işçiler ağaç kesimini bıraktı.
Mahkeme kararını beklemeden bölgede ağaç kesilmesine isyan eden Esra Işık, “Ortada açılan bir dava var. Bilirkişi gelip burada inceleme yapacak. Ama şirket işçi gönderiyor ağaçları kesiyor. Bizler ağaç kesimine izin vermeyeceğiz. Tekrar geleceklerini söyleyip gittiler. Gelsinler, burada yüzlerce insanı karşılarında görürler. Herkesi destek olmaya davet ediyoruz. ormanları kesip biz nefessiz bırakmasınlar” dedi. Akbelen Ormanı’nı korumak için direnişi sürdüreceklerini söyleyen köylüler, bölgede çadır kurarak 24 saat nöbet tutma kararı aldı.
ÜNLÜLER DESTEK VERDİ
Köylülerin direnişine CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları bölgeye giderek destek verdi. Beren Saat, Murat Boz, Özge Özpirinççi, Aleyna Boz, Öykü Karayel, Merve Özbey, Seda Bakan gibi ünlü sanatçı ve oyuncular sosyal medyadan destek paylaşımı yaptı.
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