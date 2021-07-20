Köylüler, Akbelen Ormanı’nı korumak için bayramda da mücadele ediyor

20 Temmuz 2021 Salı, 02:00

Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde Akbelen Ormanı’nda termik santral yapmak isteyen şirketin mahkeme kararını beklemeden ağaçları kesmek istemesine karşı köylülerin direnişi dün de devam etti. Bölgede çadır kuran onlarca köylü, Kurban Bayramı’nı fırsat bilen işçilerin gelmemesi için nöbet tutuyor. Evlerinde aileleri ile bayramlaşma yerine ağaç nöbeti tutan köylüler Cumhuriyet’e konuştu.

Hukuki süreç devam ederken, 15 Temmuz günü saat 06.00’da gelen işçiler kızılçam ağaçlarını kesmeye başladı. Köylüler işçilere tepki gösterdi. Kesimi bırakan işçiler bölgeden ayrılırken köylüler çadır kurarak “Akbelen Ormanı’nı vermeyeceğiz” yazılı pankart asarak nöbet tutuyor. Köylülere milletvekilleri, belediye başkanları, STK’ler ve sanatçılarda destek veriyor.

‘24 SAAT BURADAYIZ’

54 yaşındaki Celal Çoban: Bu köyde doğup büyüdüm. Bu ağaçlar bize nefes oldu. Şimdi bu ağaçları mahkeme kararını beklemeden kesmek istiyorlar. Bayram tatilini fırsata çevirip ormanı katledecekler. İzin vermeyeceğiz. Gece gündüz buradayız. Buralar bizim yaşam alanımız. Eğer ağaçlar kesilirse yaşam bitecek. Su kaynakları dahi yok olacak. Gelin hep birlikte ‘dur’ diyelim. Akbelen ormanını kurtaralım.

Necla Işık: Akbelen’i boş bırakmayacağız. Üç gündür nöbet tutuyoruz. Burada olacağız. Çocuklarımız, anamız babamız durumumuzu biliyor. Bayramlaşmaya gitmezsek dahi bize kırılmazlar. Daha önce bütün bayramlar birlikteydik. Bu sefer kucaklaşmadan gönülden bayramlaşacağız. Ormanlarımız için bu sefer böyle bayram geçireceğiz.

BİLİRKİŞİ BEKLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, 740 dönüm üzerine Milas’taki termik santrala kömür madeni açmak için izin vermişti. Köylüler, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüne karşı dava açmıştı. Mahkeme, idarenin savunmasını aldıktan sonra, ormanda bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermişti. Yöre halkı üç gündür bölgede nöbet tutuyor.

