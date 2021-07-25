Yurttaşların Akbelen Ormanı için ağaç nöbeti sürüyor

25 Temmuz 2021 Pazar, 04:00

Akbelen’de Kurban Bayramı’nda başlayan nöbet bölgesine Türkiye’nin her yerinden çocuk, genç ve yaşlı çevreciler akın etti. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yurttaşlara destek vermek için Milas’a gitti. Cumartesi sabah saatlerinde ağır bir kömür kokusu yayılmaya başlayınca destek için bölgeye gelmek isteyen kronik hastalığı olan doğa savaşçıları uyarıldı. 4 yaşındaki Sonat ise “Benim geleceğimi kesmeyin” diyerek gün boyu nöbet tutanlara destek verdi.

20 AĞACIN YERİNE 200 AĞAÇ

CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve CHP Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe ile birlikte köylüleri ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Muğla’nın birçok ilçesinde çevreyle ilgili sorunlar yaşanıyor. Marmaris’te, Milas’ta, Datça’da, Bodrum’da kıyılar, ormanlar yok edilmek isteniyor. Bir saldırı söz konusu. Orman bizim ortak değerimiz. Dolayısıyla ortak değerlerimize hangi bölgede olursa olsun sahip çıkmak zorundayız. Bayramla ilgili çok büyük yoğunluğumuz olduğu halde burada olmayı bölgem ve ülkem adına bir sorumluluk hissettiğim için görev addettim, buraya geldim. Yasal zeminde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yasal süreç tamamlandıktan ve sizlerin haklılığı ortaya çıktıktan sonra kesilen 20 ağacın yerine 200 tane dikeceğiz” dedi.

İkizköy Çevre Komitesi gönüllüsü Deniz Gümüşel de “3 termik santral 40 yıldır Muğla’nın inci gibi kıyılarının, güzel çam ormanlarının tam ortasında çalışıyor. İkizköy maden sahası İkizköy’ü yok eden bir saha. İkizköylüler bir araya gelmişler ve biz artık topraklarımızı madene vermek istemiyoruz demişler. Bizler onları destekliyoruz. Ama bu işin yükünü köylü dostlarımız çekiyor” diye konuştu.

‘AĞAÇLARIN BAYRAMINI KUTLUYORUM’

Nöbet tutulan çadır bölgesinde her yaştan eylemci var. 4 yaşındaki Sonat isimli bir çocuk, çadırda kalanlara destek verdi. Annesi ile asırlık kızılçam ağacının önünde nöbet tutan Sonat, “Geleceğim için bana nefes ve yaşam armağan eden ağaçların bayramını kutluyorum” diyerek ağacı öptü.

