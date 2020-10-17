Akdemir’den sinemada sansür belgeseli

17 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Yapımcılığını Emre Kaya ve İrem Akbal’ın üstlendiği film, Yavuz Özkan’ın “İki Kadın” ve Atıf Yılmaz’ın “Dul Bir Kadın” ile “Kadının Adı Yok” filmlerinden yola çıkarak görmezden gelinmiş kuir arzu temsillerinin peşine düşüyor.

Film, dönemin sinemasındaki sansür ve otosansürü Deniz Türkali, Hale Soygazi, Nur Sürer gibi oyuncuların tanıklıklarıyla tartışmaya açıyor.