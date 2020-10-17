Akdemir’den sinemada sansür belgeseli

Yönetmen ve sanatçı Metin Akdemir’in Altın Portakal Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapan belgeseli “Hayalimdeki Sahneler”, İstanbul’da ilk kez 19 Ekim Pazartesi günü 39. İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30
Akdemir’den sinemada sansür belgeseli
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Yapımcılığını Emre Kaya ve İrem Akbal’ın üstlendiği film, Yavuz Özkan’ın “İki Kadın” ve Atıf Yılmaz’ın “Dul Bir Kadın” ile “Kadının Adı Yok” filmlerinden yola çıkarak görmezden gelinmiş kuir arzu temsillerinin peşine düşüyor. 

Film, dönemin sinemasındaki sansür ve otosansürü Deniz Türkali, Hale Soygazi, Nur Sürer gibi oyuncuların tanıklıklarıyla tartışmaya açıyor. 


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