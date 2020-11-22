Akdeniz derbisinde söz Alanyaspor'un
Fraport TAV Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Cem Özbay
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Kudriashov, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Sidney Sam, Amilton, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, Babacar
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçı Akdeniz derbisi olarak tarihe geçti.
4. dakikada Davidson'un kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
33. dakikada sol kanattan çizgiye inen Amilton topu Gökdeniz'e bıraktı. Gökdeniz'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Podolski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
34. dakikada Mert Yılmaz'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Sidney Sam'in sert vuruşunda kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
43. dakikada Salih Uçan'ın korner vuruşundan yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.
45. dakikada Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle Babacar'ın yerde kalması üzerine hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. Yankaya, VAR incelemesi sonucu penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
2. yarıda Hakan Özmert kırmızı kart gördü. 55. dakikada Alanyaspor Salih'in golüyle öne geçti.
84. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Berkan skoru 2-0 yaptı.
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