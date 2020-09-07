07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Doğu Akdeniz’de Atina-Paris hattı merkezli uluslararası baskılar sürerken dün Türkiye ile KKTC 10 Eylül’e kadar sürecek “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” tatbikatına başladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu korumakta da kararlıyız” dedi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan, yapılan açıklamada da her yıl yapılan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’nda, karşılıklı eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

PARİS-ATİNA İŞBİRLİĞİ

Rum medyasında yer alan kimi haberde ise tatbikatın önceki gün Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler’e Türkiye’yi şikâyet eden mektup iletmesinin ardından geldiği belirtildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise Türkiye’nin adımları karşısında siyasi parti başkanlarını çarşamba günü toplantıya çağırdığı aktarıldı. Bu arada Yunanistan hükümet sözcüsünün verdiği demeçte, “Eğer Türkiye tansiyonu düşürmek için somut adımlar atmazsa işler Cumhurbaşkanı Erdoğan için AB Konseyi’nde çok zor bir hal alacak” dediği belirtildi. Sözcü, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bir araya geleceğini fakat henüz net tarih olmadığını kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, Türkiye’ye yaptırımın masaya yatırılacağı bu ay sonunda yapılacak AB Konseyi toplantısına işaret etti. Le Drian, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atıfla Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda görüşmeler yapması çağrısında bulundu. Krizin sürmesi halinde Türkiye’nin yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini yineledi.

ERDOĞAN-MİCHEL GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek AB’yi Doğu Akdeniz geriliminde “adil ve tarafsız” olmaya çağırdı. Erdoğan’ın, AB’nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade ettiği, AB’nin tutumunun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını ifade ettiği belirtildi.

‘KABADAYILIĞA İZİN VERİLMEYECEK’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine devam eden Oruç Reis araştırma gemisinin sahadaki son durumunu gösteren video paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Güçlü, kararlı ve muktedir Deniz Kuvvetlerimize ait firkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat, koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek” denildi.

Paylaşılan görüntüde TCG Gediz 2. Komutanı, Oruç Reis’te görevlilere seslendi. Komutan, “Ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşıyan bir görev için sizlerle birlikteyiz. Yaptığınız çalışmalarla asil milletimizin beklediği müjdeyi vereceğinize inanıyoruz. Mavi Vatan’da deniz, hak, alaka ve menfaatlarımızı korumakta kararlıyız. Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücü ve 83 milyonun duası sizinle” dedi. Oruç Reis’te bulunan görevli ise “Kahraman komandolarımızın bizim için burada olduğunu bilmek, bizlere güvenle çalışma imkânı veriyor. Bizler, ülkemizin deniz yetki alanları içerisinde tamamen bilimsel ve teknik bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.