Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi: Enginar

13 Nisan 2021 Salı, 16:00

Genellikle bahar aylarında yetişen, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez sebzeleri arasında yer alan enginarın mevsimi gelmek üzere. Karaciğer dostu olarak bilinen enginarı hazır mevsimi yaklaşırken yakından tanıyalım.

Enginar içeriğindeki “Ciarin” adlı madde sayesinde karaciğer, safrakesesi ve böbrek gibi organların düzenli çalışmasını destekler. En büyük özelliği karaciğeri temizlemesinin yanı sıra safra akışını kolaylaştırır.

Safra salgılanmasını artırması ve lifli yapısı sayesinde hazımsızlık, şişkinlik ve diğer sindirim problemlerinin düzenlenmesinde de etkilidir.

Yüksek miktarda potasyum, kalsiyum ve manganez içeren enginar, aynı zamanda zengin bir A vitamini, B1, B6 vitamini ve C vitamini kaynağıdır.

Enginar, yüksek miktarda potasyum içerdiği için kan basıncını düşürür ayrıca kalp krizi ve koroner kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Diğer birçok sebzeye göre çok daha yüksek antioksidan seviyesine sahip olan enginar içeriğindeki quersetin sayesinde kanserle savaşır, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardım eder.

Yüksek lifli yapısı, kan şekerini dengeleyici bir etkiye sahip olduğu için diyabet hastaları tarafından rahatlıkla tercih edilebilecek besinler arasında yer alır.

C vitamini kaynağı olan enginar, antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken, içerdiği K vitamini sayesinde Alzheimer hastalarının da beslenmesinde yer verilmesi gereken bir sebzedir.

Yine potasyum içeriği sayesinde vücuttaki sodyum-potasyum dengesini düzenleyerek tansiyonu düzenler, üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar.

Faydaları saymakla bitmeyen enginara, zeytinyağlı yemek, dolma veya salata olarak sofranızda yer vermeyi unutmayın.

1 adet orta boy çiğ enginar (yaklaşık 130 gr.) ortalama 60 kalori içerir.

Not: Enginarın boyutu büyüdükçe kılçıklı yapısı artar. Daha lezzetli bir enginar için küçük boylarını tercih etmelisiniz.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

6 adet ayıklanmış enginar

1 adet kuru soğan

3 adet taze sıkılmış limon suyu

1 adet havuç

1 adet patates

Yarım su bardağı bezelye

1 su bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

4-5 dal dereotu

YAPILIŞI

2 imonu sıkın, enginarları limonlu suya atın. Patates ve havuçları küp küp doğrayın. Doğranmış sebzeleri ve bezelyeyi haşlayın sonra süzüp yemeklik doğradığınız soğanla karıştırın. Limonlu suda bekleyen enginarları geniş bir tencereye yerleştirin. Enginarların ortalarını hazırladığınız sebze karışımıyla doldurun. İçme suyu ve kalan 1 adet limon suyunu; zeytinyağı ve tuz ilavesiyle ayrı bir kapta karıştırın. Hazırladığınız zeytinyağlı karışımı enginarların üzerine gezdirdikten sonra kapağını kapattığın tencerede ve kısık ateşte 45 dakika pişirin. Yaklaşık 15 dakika dinlendirdiğiniz enginarların üzerine ince kıydığınız dereotundan ekleyerek servis edebilirsiniz.