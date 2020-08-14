Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi'nin gönderdiği verilere göre; Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Girit'in güneydoğu ucunda saat 16.46'da meydana gelen deprem, Muğla'nın Datça'ya 195 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremin derinliğini ise 11.67 kilometre olarak ölçüldü.
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