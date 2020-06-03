Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 12:03'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2020 Çarşamba, 12:41
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Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, saat 12:03'te meydana gelen deprem yerin 8.2 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem, Muğla'nın Datça ilçesinin 443.55 kilometre açığında kaydedildi. 



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