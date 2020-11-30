Akdeniz’de gerilim sürerken Yunanistan, Fransa, GKRY, Mısır ve BAE tatbikat yapıyor

30 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Gözler, Ankara-Brüksel ilişkilerinde kritik önemdeki 10-11 Aralık’ta yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesindeyken Atina-Paris cephesi Türkiye’ye karşı baskı çabasını sürdürüyor. AB üyeleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Yunanistan ve Fransa’nın, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle ortak deniz-hava tatbikatı yapacağı belirtildi.

Yunan Kathimerini gazetesinin GKRY Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, MEDUSA 2020 tatbikatının Mısır’da İskenderiye’de bugün başlayacağı, 6 Aralık’a kadar süreceği duyuruldu. GKRY Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “tatbikatla ortaklarımızla savunma ve operasyonel işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor” denildi.

ALMANYA, ABD DE KATILDI

Akdeniz’de enerji ve nüfuz mücadelesinin yaşandığı dönemde, Atina’dan önceki gün de Girit’te konuşlu Rus savunma sistemi S-300’lerin denendiği haberi geldi. DHA’nın haberine göre, Yunanistan, Girit Atış Poligonu’nda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti. Tatbikata, Yunanistan ve Almanya’nın yanı sıra Hollanda ve ABD’den de askeri personelin katıldığı aktarıldı. Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi. Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemi birlik içinde entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi.

ATİNA’DAN BERLİN’E SUÇLAMA

Öte yandan Yunanistan, AB liderler zirvesinden Türkiye’ye ağır yaptırım kararı çıkarılması için AB dönem başkanı Almanya üzerinde de baskı çabasında. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias, Türkiye’ye silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle Almanya’yı eleştirdi. Dendias, Berlin’in bu çerçevede AB dönem başkanlığı görevini layıkıyla yerine getiremediği suçlamasında bulundu. Türkiye’ye karşı yaptırımlar konusunda etkili olmadığını söyledi.

‘ABD’YE İHTİYAÇ VAR’

Politico’ya konuşan Dendias, Almanya’nın ekonomik çıkarlarını ön planda tutmasını anlayabildiğini belirtti. Ancak diğer yandan da “Almanya’nın, ekonomisinin muazzam gücünü ülkelere uluslararası hukuka uymaları gerektiği konusunda açık bir örnek oluşturmak için kullanma konusundaki isteksizliğini anlayamıyorum” dedi. Haberde, Yunanistan’ın özellikle altı adet 214 sınıfı denizaltıların Türkiye’ye satışı konusuna, bunun Doğu Akdeniz’de güç dengesini bozacağı iddiasına işaret edildi. Politico’ya verdiği söyleşide ise Dendias’ın AB’ye eleştiriyle birlikte ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden yönetimine mesajları da dikkat çekti. “Bölgenin Avrupa ordusunun eksikliğini giderecek şekilde ABD’nin varlığına ve özellikle askeri varlığına ihtiyaç duyduğuna inanıyorum” dedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama ve sondaj faaliyetleri yürütmesine, Libya’da BM’nin tanıdığı Ulusal Uzlaşı Hükümeti’yle deniz sınırları yetki anlaşmasına varmasına Yunanistan, GKRY ve Fransa’nın başını çektiği muhalefet blokunda Mısır ve BAE de yer alıyor. Bölgede KKTC’nin haklarının çiğnenmemesi vurgusu yapan Ankara ile Mısır-BAE hattında ilişkiler uzun süredir gerilimli. AB zirvesi öncesinde Türk yük gemisine Irini misyonu çerçevesindeki baskınla birlikte Berlin ve Paris’in Türkiye’ye sert çıkışları artmıştı. AP’den de “Türkiye’ye karşı sert yaptırımlar uygulansın” çağrısı gelmişti.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamada “tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir” denildi.