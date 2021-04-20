Akdeniz’de sismik araştırma hamlesi ardından Fransız ve Yunan elçiler Dışişleri’ne çağrıldı

20 Nisan 2021 Salı, 04:00

Fransız bayraklı bir araştırma gemisinin Yunanistan adına Türk kıta sahanlığı ile Yunanistan-Mısır anlaşması alanının kesiştiği bir bölgede araştırma faaliyeti yapacağının duyurulması üzerine Ankara ile Atina arasında gerilim yaşandı. Fransa ve Yunanistan’ın Ankara büyükelçilerinin geçen cuma günü Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak tepki iletildiği öğrenildi.

Dendias’ın Çavuşoğlu’yla söz düellosuna sahne olan Ankara ziyaretinin gerçekleştiği 15 Nisan’da Yunanistan, Girit’te bulunan Heraklion NAVTEX istasyonu üzerinden Fransız bayraklı “L’Atalante” gemisinin Doğu Akdeniz’de 3 gün sürecek sismik araştırma yapacağını duyurdu. Türkiye’ye ait Antalya NAVTEX istasyonu ise 16 Nisan’da araştırma alanlarının Türk kıta sahanlığı ve Türk NAVTEX servis sahası içinde olduğu gerekçesiyle Yunanistan’ın NAVTEX mesajının geçersiz olduğuna dair bir mesaj yayımladı.

KAMUOYUNA DUYURULMADI

Yunanistan’ın Türkiye’nin 2019’da Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde sismik araştırma yapacağını duyurması üzerine Türkiye, Fransa ve Yunanistan’a diplomatik yollardan da tepki iletti. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Mihail Hristos Diamesis, 16 Nisan’da Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı ve her iki büyükelçiye de Yunanistan’ın Türk kıta sahanlığı olarak belirlenen sınırlar içinde araştırma yapma girişiminden duyulan rahatsızlık iletildi.

Yaşanan diplomatik krize karşın Fransız ve Yunan elçilerin Dışişleri’ne çağırıldığının kamuoyuna duyurulmaması dikkat çekti. Türkiye’nin karşı NAVTEX (seyir bildirimi) mesajı ile Fransız ve Yunanistan büyükelçileri üzerinden diplomatik girişimlere karşın L’Atalante gemisinin hafta sonunda Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait fırkateyninin refakatinde Türk kıta sahanlığına girdiği, bölgede bulunan Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait fırkateynin, her iki gemiyi bölgeyi terk etmeleri için uyarmasının ardından gemilerin bölgeden uzaklaştığına dair haberler Yunan basınında yer aldı. Türk askeri yetkililer ise bu haberlere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Gemi trafiği verilerinin paylaşıldığı sistemdeki verilere göre L’Atalante gemisi dün gün boyunca Yunanistan’a ait Rodos ve Kerpe adalarının batısındaki Yunan sularında seyretti.