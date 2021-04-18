Yunanistan ile İsrail arasında 'uluslararası uçuş eğitim merkezi' anlaşması

18 Nisan 2021 Pazar, 09:45

Anlaşma, Yunanistan Savunma Bakanlığı Silahlanma ve Yatırım Genel Müdürü Koramiral Theodoros Lagios ile İsrail Uluslararası Savunma İş Birliği Merkezi Başkanı Tuğgeneral Yair Kulas arasında Atina'da imzalandı. İmza törenine ayrıca Yunanistan'daki İsrail savunma ataşesi Albay Yossi Pinto da katıldı.