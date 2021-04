Yunanistan’ın küstahlığı ve Türkiye’nin tutumu

17 Nisan 2021 Cumartesi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye ziyaretindeki küstah sözleri, ülkesinin Türkiye karşıtı tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını bir kez daha gösterdi. Arkasına, üyesi olduğu Avrupa Birliği’ni (AB) ve ABD’yi alan Yunanistan’ın, son dönemde ABD’den aldığı askeri destek de dikkat çekiyor. Yunanistan’ın, Türkiye karşıtı tutumunun sadece siyasi boyutu yok. Tarihi, kültürel, toplumsal, askeri, iktisadi boyutları da var. Bu siyaseti, Yunan kamuoyunda sürekli canlı, diri tutuyor.

Birincisi, Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye ziyaretinde, sadece Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüştü. Oysa bir tek Türk dışişleri bakanı ile görüşmesi yeterliydi.

İkincisi, iki ülke arasında, 5 yıl aradan sonra istikşafi görüşmeler, ocak ayında yeniden başladı. İstanbul’daki 61. görüşmenin ardından, martta Atina’da 62. istikşafi görüşme yapıldı. Dendias’ın tavrı, istikşafi görüşmelerin sonuçsuz kalacağının da kanıtı.

Üçüncüsü, Yunanistan’ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde izlediği politikalar belli. Anlaşmalara aykırı biçimde, adaları silahlandırıyor. Sık sık, Ege Denizi’nde karasularını 12 mile çıkaracağını söyleyip Türkiye’yi tehdit ediyor. Dahası, Türkiye’nin de tepkisizliğinden yararlanarak 20 adayı işgal etti.

Dördüncüsü, Yunanistan Türkiye karşıtı her konuda taraf oluyor. Türkiye karşıtı her türlü cepheye katılıyor. Mısır’dan Suudi Arabistan’a, Ermenistan’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne dek, Türkiye’nin sorun yaşadığı her ülkeyle yakınlaşıyor. Arkasındaki AB ve ABD desteğini de bu amaçları için, kaldıraç olarak kullanıyor.

Beşincisi, Yunanistan, Türkiye’de kamu diplomasisi faaliyetleri de yürütüyor. Kültürel, sanatsal, akademik alanlarda özellikle adımlar atıyor. Bunları yaparken de tarihsel gerçekleri çarpıtıyor. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek’in, kendisiyle yaptığımız röportajda söylediği gibi, Yunanistan, Türkiye içindeki kültürel karasularını sürekli genişletiyor.

TÜRKİYE’NİN EKSİKLERİ NELER?

Türkiye ise Kıbrıs ve Ege konularındaki eski hassasiyetini yitirdi. Türkiye’nin KKTC ile zaman zaman yaşadığı gerilim, geçmişte Annan Planı’nın desteklenmesi, KKTC kurucu cumhurbaşkanı, milli kahraman Rauf Denktaş’ın devre dışı bırakılması, Mehmet Ali Talat çizgisinin Türkiye’de iktidar ve muhalefetten gördüğü yakınlık, Yunanistan’ın elini güçlendirdi.

Türk - Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusunda, son bir uyarı da Kıbrıs Milli Koordinasyon Komitesi tarafından yapıldı. Komite Başkanı Yakan Cumalıoğlu, TRT ekranlarında gösterilen ve ilgi gören “Bir Zamanlar Kıbrıs” adlı dizide önemli eksiklikler olduğuna dikkat çekti. Cumalıoğlu, “Bir zamanlar Kıbrıs diyorsak eğer, kahraman liderler Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın acziyet içinde gösterilmesini yanlış buluruz. Mücadelenin temeline harcını koyan kahramanlarımızı ve komutanlarımızı anmadan geçemeyiz” dedi.

Sözün özü: Yunanistan’a karşı bütüncül ve tutarlı bir siyaset izlemek gerekiyor.