Akdeniz’de yeni hamle

07 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Anlaşma Türkiye’nin Libya ve Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik hamle olarak değerlendirildi. Mısır, Suriye ve İsrail konusunda yanlış dış politikada ısrar eden Ankara anlaşma için “yok hükmünde” dedi.

Türkiye, Akdeniz’de Navtex duyurusu yaparak, 10-11 Ağustos’ta Fethiye açıklarında, Yunanistan’a ait Rodos ile Meis arasında kalan bölgede atış eğitimi yapılacağını açıkladı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın internet sayfasında yapılan duyuruda, Akdeniz’de, 10- 11 Ağustos’ta atış eğitimi yapılacağı belirtildi. Atış eğitiminin Fethiye açıklarında, Yunanistan’a ait Rodos ile Meis arasında kalan bölgede yapılacağı kaydedildi.

GKRY’DEN GÖZDAĞI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tatbikata hazırlandığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Rum tarafının KKTC toprağı olan Erenköy açıklarında, 9 Ağustos’ta kara sularımızı doğrudan ihlal edecek şekilde, top atışlarının da yapılacağı bir deniz tatbikatı icra etme girişiminde bulunduğunu öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

Özersay, yaptığı açıklamada, Rum tarafının sınır bölgelerine 187 yeni askeri mevzi yerleştirme hamlesinden sonra yeni bazı provokatif tatbikatlara kalkışmakta olduğunu söyledi. Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yıldönümünü kutlama hazırlıklarının devam ettiğini belirten Özersay, Rum Yönetimi’nin eyleminin iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını da duyurdu. “Kara sularımızın ihlaline yönelik yapılan bu kışkırtıcı faaliyete ilişkin gelişmeleri askeri kurumlarımızla da istişare içerisinde yakından takip etmekteyiz” ifadelerini kullandı. Özersay, “Rum tarafı gerginliği artırmaktan vazgeçmezse biz de tedbir alacağız” dedi.

PARİS’LE SAVUNMA İTTİFAKI YÜRÜRLÜKTE

Öte yandan Ankara-Paris hattında Akdeniz gerilimi sürerken GKRY ile Fransa arasında 2017’de imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının bu ayın başında yürürlüğe girdiği açıklandı. Rum basınında yer alan habere göre, anlaşma enerji sektörü ve deniz güvenliği alanlarının yanı sıra kriz yönetimi ile terör ve korsanlıkla mücadele gibi alanlarda işbirliğini içeriyor.