Murat Ongun'dan 'Erdoğan', 'mutlak butlan ve 'seçim' uyarısı: '6 ay sonrası için hayli emareler birikmiştir'

Tutuklu yargılanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, iktidarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'ye yönelik davalar üzerinden yaptığını öne sürdüğü seçim hesabı konusunda uyarıda bulundu.

Ongun, Youtube hesabı üzerinden paylaşılan ve "Konsensüs Çatlatma" adını verdiği tezini anlattığı videoda "Hem gazetecilik hem de danışmanlık görevim sürecinde edindiğim izlenim şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutan bir planı mutlaka yeniden kullanır. Kazandıran planlardan sapmaz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'Ahmak' davası ve CHP kurultayına yönelik 'mutlak butlan' davası arasındaki benzerliklere ve zamanlamalara dikkat çeken Ongun, "Kazandıran planla oynamayı seven Erdoğan, Ahmak Davası kararını seçime 6 ay kala aldırdı. Butlan davasında karardan 6 ay sonrası ise 2026 Kasım'a denk geliyor" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR SİYASETÇİ 20 AY SÜRE TANIMAZ"

6 ay sonrası için hayli emare biriktiğine dikkat çeken Ongun, "Seçimlere 6 ay kalmış gibi tüm stratejilerin yapılması gerekir" uyarısı yaptı.

Ongun'un videosundan özetler şöyle:

"-Ahmak Davası, İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten 30 ay sonra karara bağlandı. Butlan davası da Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaydan 30 ay sonra karara bağlandı.

-Ahmak Davası, eylemden 18 ay sonra açıldı. Butlan davası da 18 ay sonra açıldı.

-Ahmak Davası'nda direnen hakimin yerine atanan hakimle istenen karar alındı. Butlan davasında da yerel mahkeme kararı istinafta bozularak istenen sonuç alındı.

-Ahmak Davası ile İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı engellendi. Butlan davası da Özgür Özel'i korunaksız ve çatısız bırakmak için yapıldı.

-Her iki davanın kazananları ve kahramanları aynı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu.

-Kazandıran planla oynamayı seven Erdoğan, Ahmak Davası kararını seçimi 6 ay kala aldırdı. Butlan davasında karardan 6 ay sonrası ise 2026 Kasım'a denk geliyor.

-Velhasıl gören gözler için 6 ay sonrası için hayli emareler belirmiştir.

-Seçimlere 6 ay kalmış gibi tüm stratejilerin yapılması gerekir.

-Seçmen son dakika aday, son dakika parti değişikliği, başka parti listelerine penetreler gibi triklerden hoşlanmaz.

-Bir de hiçbir akıllı siyasetçi, yargıyla alt ettiği rakibine toparlanması için 20 ay süre tanımaz. Onun yerine, düşene son tekmeyi atmayı tercih eder."