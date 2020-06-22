Akhilleus'un Ölümü
Boris Akunin, Akhilleus'un Ölümü’nde; bir yandan ülkeyi sarsan bir cinayeti örerken diğer yandan da Rusya’nın nasıl yönetildiğini yüze çıkarıyor.
Dört yıllık sürgün gibi görevinden dönen Fandorin yine rahat bir görev olan Moskova Valiliği emrine atanır ancak onu hiç terk etmeyen şansıyla yine, bütün ülkeyi sarsan bir cinayetin içinde bulur kendini.
Akunin bir yandan cinayeti örerken diğer yandan da Rusya’nın nasıl yönetildiği konusuna değinir.
1882 yılı Moskova’sı Tolstoy, Çehov ve diğer yazarların anlattıkları canlılıkla karşımıza çıkar. Fandorin’in Japonya’daki yılları boşa geçirmediğini okurken artık usta ve deneyimli bir dedektif olduğunu hissederiz.
Akhilleus'un Ölümü - Bir Erast Fandorin Romanı / Boris Akunin / Alfa Yayıncılık / 352 s.
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