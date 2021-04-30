Akhisarspor'da kümede kalmak için son şans
2018'de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor, yarın Giresunspor deplasmanında kazanamazsa küme düşecek.
TFF 1. Lig'de son 2 haftaya kurtuluş hattının 5 puan gerisinde düşme korkusuyla giren Akhisarspor, yarın şampiyonluk yarışındaki GZT Giresunspor'a tamam ya da devam niteliğindeki deplasmanda konuk olacak.
Çotanak Spor Kompleksi'ndeki maç ligdeki diğer karşılaşmalarla aynı saatte, saat 16.00'da başlayacak. Eskişehirspor ve Ankaraspor'un düştüğü ligde Akhisarspor'un 29, Menemenspor ve Adanaspor'un 34'er, Balıkesirspor'un ise 35 puanı bulunuyor. Giresun ise 2 takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı ligde son 2 maç öncesi Adana Demirspor ve Samsunspor'la birlikte 64'er puanla zirveyi paylaşıyor.
Alt sıralardaki rakiplerinden ikili averajda geride olan Akhisarspor, güçlü rakibi önünde yarın kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçları beklemek istiyor. Son olarak 2009-2010 sezonunda, 11 yıl önce 2. Lig'de mücadele eden Akhisarspor, rakibini yenemezse bitime 1 hafta kala küme düşecek. Akhisar, kazansa bile Menemenspor ve Adanaspor'un 1 puan alması halinde lige mendil sallayacak. Ege temsilcisinin kümede kalması için 2'de 2 yapması, Menemenspor ve Adanaspor'dan en az birinin ise 2'de 0 çekmesi gerekiyor. Yeşil-siyahlılarda daha önce Sissoko sezon sonunu beklemeden kulüpten ayrılmıştı.
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