Akıntıya kapıldı, yüzmekten bitkin düştüğü anda kurtarıldı
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde denize giren Erol Tunca (45) akıntıya kapılınca Karasu ilçesi açıklarına kadar geldi. Yüzmekten bitkin düşünce bağırarak yardım isteyen Erol Tunca’nın sesini duyanlar ihbarda bulundu. Cankurtaranlar jet ski ile Tunca’yı denizden alarak kurtardı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesi Kale mevkiinde denize girerek açılan Erol Tunca, akıntıya kapıldı. Kocaali ilçesinin yanında bulunan Karasu ilçesi açıklarına kadar gelen, karanlıkta yönüne şaşıran ve yüzmekten bitkin düşen Erol Tunca, bağırarak yardım istedi. Gece sahilde bulunan vatandaşlar Erol Tunca’nın sesini duyarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine cankurtaranlar jet ski ile denize açıldı. Cankurtaranlar, Erol Tunca’nın sesinin geldiği yöne doğru yöneldi. Yaklaşık 1,5 kilometre açıkta bulunan Erol Tunca jet ski'ye alınarak sahile çıkarıldı. Saatlerce denizde kalan Erol Tunca kıyıya çıktığında durumunun iyi olduğunu belirterek, “Gücüm bitti. Karayı kaybetmişim” dedi.
Sahildekiler denizde bulunan bir kişinin sesini duyduklarını belirterek, “İmdat imdat kurtarın beni diye ses geliyordu. Işık tuttuk ama hiçbir şekilde göremedik. Sonra cankurtaranlar geldi kurtardı.” dedi. Sahile gelen 112 Acil ekibi, Erol Tunca’yı sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Erol Tunca haber verilmesi üzerine gelen yakınlarına tarafından alınarak evine götürüldü.
Video Haberler
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yangına destek için giden traktör kül oldu
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
- Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
- Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
- Beton mikserinin devrilme anı kamerada
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
En Çok Okunan Haberler
- TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- Kayıp Emine öğretmenden acı haber
- 'Süper varyant' uyarısı
- Üniversite öğrencisi Azra katledildi
- Bahçeli'den yargıya Harekete geçin çağrısı
- Demet Akalın yazdı, AB cevap verdi
- Ankara'da korkutan yangın