Akit gazetesi nefret söyleminde yine birinci sırada
'Medyada Nefret Söylemi' raporuna göre medyada 2019 yılında en çok nefret söylemi üretilen gruplar Ermeniler, Suriyeliler, Yunanlar oldu. En çok nefret söylemi üreten gazeteler ise Yeni Akit,Yeniçağ ve Diriliş Postası.
Hrant Dink Vakfı bünyesinde hazırlanan 'Medyada Nefret Söylemi' raporlarının 2019 yılının tümüne ait olan çalışma yayınlandı. 2019 yılında Türkiye yazılı basınında, günde 17’den fazla haberde ve köşe yazısında nefret söylemi üretildiği, bu metinlerde yıl boyunca toplamda 80 farklı etnik, dinî ve ulusal kimliğin hedef alındığı ve bu kimliklere ilişkin olumsuz yargıların pekiştirildiği ifade edildi.
‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ araştırması kapsamında taranan ulusal ve yerel gazetelerde, 2019 yılında ulusal, etnik ve dinî grupları hedef alan 4364 köşe yazısı ve haber metni yayımlandığı tespit edildi. Bunlardan 108’inin, birden fazla gruba yönelik, farklı kategorilerde nefret söylemi barındırdığı görüldü. Bu metinlerde, 80 farklı grup hakkında 5515 adet nefret söylemi içeriği tespit edildi.
Rapora göre, nefret söyleminin kaynağının yüzde 51’i yerel, yüzde 49’u ulusal medya.
Ulusal basındaki nefret söylemi sıralaması şöyle:
Yeni Akit – 263
Yeniçağ – 155
Diriliş Postası - 131
Milli Gazete - 123
Milat - 118
Yeni Akit’teki nefret söyleminde Hıristiyanlar Yahudileri geçerek ilk sıraya yerleşti. Yeniçağ’da ise ilk sırayı geçen yılki gibi Yunanlar aldı. Diriliş Postası’nda ise Yahudiler ve Yunanlar ilk sırayı paylaşıyor.
Yerel basındaki nefret söylemi sıralaması şöyle:
Yeni Konya - 88
İstiklal - 46
Yeni Dönem - 29
Bizim Anadolu Gazetesi - 27
Ayrıntılı Haber - 27
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